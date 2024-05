Vonovia gab am Dienstag letzter Woche seine Zahlen zum 1. Quartal 2024 bekannt. Dabei konnte der Immobilienriese positiv überraschen. Das Unternehmen erzielte nach einem Milliardenverlust im Vorjahresquartal von minus 2,1 Milliarden Euro nun wieder einen Gewinn in Höhe von 335,5 Millionen Euro. Für 2024 hob Vonovia zudem die Prognose für das Wachstum der Mieteinnahmen an. Nachdem der Immobilienkonzern die Erwartungen übertroffen hat, stufte die Privatbank Berenberg Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro ein. Berenberg attestierte Vonovia dabei Fortschritte bei der Veräußerung eigener Immobilien. Die jüngsten Inflationsdaten untermauern derweil die Erwartung, dass zumindest die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer Juni-Sitzung die Zinsen erstmals wieder senken wird. Dies könnte dem Immobiliensektor im Euroraum generell zugutekommen.

Nach dem partiellen Tief am 28. März 2023 auf dem Level von 15,27 Euro bildete der Aktienkurs von Vonovia einen Aufwärtstrend aus, der erst im März 2024 gebrochen wurde. In der Spitze ergab dies ein Plus von knapp 91 Prozent. Gewinnmitnahmen und wieder steigende Marktzinsen haben in weiterer Folge für eine Konsolidierung gesorgt. Aktuell testet der Aktienkurs den Widerstand bei 28,25 Euro. Bei einer möglichen weiteren Kurserholung ist ein Anstieg des Aktienkurses auf 32,55 Euro denkbar, was noch innerhalb der Barrieren der vorgestellten Inline-Option liegt. Treten erneut Zweifel an der Bewertung des Immobilienbestandes auf, ist auch wieder ein Kursrückgang denkbar. Den Break-even-Punkt beim Gewinn pro Aktie sieht das Vonovia-Management im Jahr 2025. Dennoch sind die Gewinne pro Aktie im Vergleich zum Minus von 7,05 Euro aus dem Jahr 2023 moderat. Der erwartete Verlust für das Jahr 2024 liegt nur noch bei minus 0,90 Euro. Für das Jahr 2026 ist aktuell ein Gewinn pro Aktie von 2,97 Euro eingeplant. Das entsprechende erwartete KGV sinkt dadurch auf 9,47. Die Refinanzierungskraft und die Leerstandsquote bei Vonovia von 2,2 Prozent tragen momentan zur Stützung des Papiers bei.

Vonovia SE (Tageschart in Euro) Tendenz: