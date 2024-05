Dadurch gewinnt die These an Fahrt, dass hier eine übergeordnete Trendwende mit erheblichen Kursgewinnen bevorstehen könnte , wie der Blick in den Chart zeigt:

Boden behauptet, 50-Tage-Linie zurückerobert

Nachdem der jüngste Pullback bei etwa 0,55 Euro, das entspricht 6,00 Norwegischen Kronen, erneut im Bereich von 0,40 Euro aufgefangen werden konnte, spricht nach der Vielzahl an Tests dieser Unterstützung in den vergangenen Monaten einiges für deren Nachhaltigkeit.

Diese Sicherheit nutzten Anleger in den vergangenen Tagen für einen erneuten Einstieg in die Aktie, wodurch auch die zeitweise aufgegebene 50-Tage-Linie als Support zurückerobert werden konnte. Seither hat sich Nel noch einmal deutlich steigern können.

Technische Indikation unverändert konstruktiv

Angesichts der trotz des Rücksetzers unverändert guten Ausgangslage in der technischen Indikation dürfte die Aktie nun erneut einen Anlauf in Richtung 0,55 Euro und schließlich 0,60 Euro wagen, was am Heimatmarkt in Norwegen Kursen von 6,00 und 7,15 Norwegischen Kronen entspricht.

Aus charttechnischer Perspektive spricht für einen weiteren Kursanstieg einerseits der Trendstärkeindikator MACD, der sich wieder über die Nulllinie steigern konnte und damit einen Aufwärtstrend der Aktie anzeigt. Im Relative-Stärke-Index gefällt, dass dieser technische Stärke anzeigt, ohne dass die Aktie bereits überkauft wäre.

Chancen auf fortgesetzten Kursanstieg hoch

Die gegenüber der Kursentwicklung bullishen Divergenzen sind unterdessen weiterhin aktiv und weiterhin ein gewichtiges Indiz für eine übergeordnete Trendwende in der Aktie. Vor allem im Wochenchart zeichnet sich ein erhebliches Kurspotenzial ab, sollte Nel eine untertassenförmige Erholung (Cup-Pattern) gelingen.

Hierfür müsste die Aktie zunächst aber auch die 200-Tage-Linie zurückerobern und ihren Ausbruch über die aktuellen Widerstände mindestens einmal erfolgreich getestet haben. Nichtsdestotrotz besteht bereits jetzt ein noch ungehobenes Potenzial von etwa 29 Prozent.

Mit dem vor einigen Wochen von wallstreetONLINE empfohlenen Discount-Zertifikat ME7E89 sind sogar bis zu 49 Prozent Rendite und damit eine deutliche Überrendite gegenüber der Aktienkursentwicklung möglich.

Fazit: Vielversprechender Chart erlaubt Trading-Spekulation

Ungeachtet der gegenüber dem Jahreswechsel unbefriedigenden Performance sowie der skeptischen Analystenstimmen nach dem letzten Quartalsergebnis hat sich Wasserstoffaktie Nel rasch vom jüngsten Rückschlag erholen und um über 25 Prozent steigern können.

Damit wurde der Boden im Bereich von 0,40 Euro (4,75 Norwegischen Kronen) erneut bestätigt und die Chancen auf eine übergeordnete Trendwende gewahrt. Die Wahrscheinlichkeit für eine solche ist mit Blick in die technische Indikation aktuell als hoch einzuschätzen.

Wer hier als Anleger mitspekulieren möchte, sollte sich für die gleichzeitige Optimierung von Chance und Risiko auch das Discount-Zertifikat ME7E89 ansehen, das gegenüber seiner Erstempfehlung mit Zugewinnen handelt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

