Rund ein Jahr lang hat sich der SDAX an der Barriere von rund 14.000 Punkten die Zähne ausgebissen, konnte diese Hürde jedoch erfolgreich Anfang April durchbrechen und beschreibt nun eine zweite Kaufwelle seit den Verlaufstiefs aus Oktober 2022. Die errechnete Ausdehnung lässt hierbei nun wieder mittelfristiges Aufwärtspotenzial erahnen und bietet sich entsprechend gut für ein neues Investment an. Bereits in dieser Woche notiert der Index wieder so hoch wie seit April 2022 nicht mehr. Größere Hürden sind zwar vorhanden, liegen aber noch ein deutliches Stück weit höher, weshalb sich ein Long-Investment auf den Index beispielshalber durch einen Optionsschein mit einem fest eingebauten Hebel überdurchschnittlich auszahlen dürfte.

Bullen geben wieder Gas