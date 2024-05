Nachdem über Monate hinweg eine eindeutige SKS-Formation zwischen 1,0723 und in der Spitze 1,1139 US-Dollar aufgebaut wurde, kam es schließlich Anfang April zu einem signifikanten Kursrutsch unter die dazugehörige Nackenlinie, in der Folge setzte das Paar auf 1,0601 US-Dollar und damit einem partiellen Kursziel zurück. Doch weitere Verkäufe blieben aus, das Paar spazierte in einer dreiwelligen Erholungsbewegung zurück an 1,0805 US-Dollar und den gegenwärtigen Abwärtstrend bestehend seit Anfang März. Sollten weitere Kapitalzuflüsse in die Gemeinschaftswährung stattfinden, könnte hieraus ein reguläres Kaufsignal entstehen. Einen Strich durch die Rechnung könnte jedoch noch eine verfrühte Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank machen.

Zinssenkungen werden kommen