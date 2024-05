Nach einem fünfwelligen Impuls ausgehend von den Novembertiefs und einem Niveau von 86,80 Euro konnte die BMW-Aktie bis Anfang April auf 115,35 Euro zulegen und erreichte den höchsten Stand seit Sommer letzten Jahres. Ein Anstieg an die Rekordstände aus 2015 auf mittelfristiger Sicht nun ist sehr wahrscheinlich geworden, womit auch die letzte Aufwärtsetappe in einem längerfristigen Aufwärtstrend absolviert werden dürfte. Gelingt dem BMW-Wertpapier demnächst ein Kurssprung über 108,00 Euro, könnte die nächste Rallyestufe mit Zielen bei 115,35 und schließlich 123,75 Euro gezündet werden. Größere Vorsicht sollten Anleger jedoch bei Notierungen unterhalb von 100,00 Euro walten lassen, in diesem Szenario müsste eine Korrekturausdehnung auf 92,12 Euro zwingend eingeplant werden. Mit einem kurzen Zwischenstopp wäre hierbei um 96,65 Euro zu rechnen. Anhaltspunkte für eine solche Entwicklung liegen derzeit aber nicht vor.

