Ob der DAX die Hürde bei 18.225 Punkten knackt oder zur Unterseite abdreht, wurde erst Dienstag früh entschieden. Die durch den Durchbruch entfesselten Kräfte hievten das Barometer intraday unmittelbar an seine nächste Widerstandszone verlaufend um 18.400 Zählern, am Ende des regulären Xetra-Handels blieb ein Kursplus von 1,4 Prozent stehen. Die nächsten Tage könnte aber ein gewöhnlicher Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau bei 18.225 Punkten bevorstehen, der sich für einen strategischen Einstieg mit einem übergeordneten Ziel bei jetzt 18.567 Punkten und somit den Rekordständen aus Anfang April anbieten würde. Der weitere Verlauf könnte sogar neuerliche Rekordstände im Bereich von 18.888/19.000 Punkten hervorbringen und dadurch eine Long-Strategie auf Sicht der nächsten Tage und Wochen begünstigen. Auf der Unterseite ist dadurch ein Rücklauf auf 17.500 Punkte und darunter den EMA 200 aufgehoben worden, diese Handelsidee kann gestrichen werden.

Auch hat sich der Fear & Greed Index weiter in den neutralen Bereich verschoben und zeigt keine erhöhte Nervosität unter den Marktteilnehmern, alles verläuft in normalen und geordneten Bahnen. Der Volatilitätsindex VDAX New notiert ebenfalls deutlich unter der 17-%-Schwelle zu einem Abverkauf und signalisiert eine Normalisierung des Handelsverlaufs. Um größere Short-Signale mit einem Ziel bei 17.500 Punkten zu generieren, müssten Tagesschlusskurse unterhalb von 17.875 Punkten aufkreuzen.