Die Long-Strategie geht nach Ausbruch über das Widerstandsband von 200,00 Euro damit zur vollsten Zufriedenheit auf, aber noch immer sind weitere Kursgewinne stark anzunehmen und könnten die Aktie demnächst in den Bereich von 324,40 Euro aufwärts tragen. An dieser Stelle sollte jedoch mit einem gesunden Pullback zur Unterseite gerechnet werden. Übergeordnet und auf mittelfristiger Basis wird Hypoport ein Anstieg an 400,00 Euro unterstellt. Bereits investierte Anleger sollten jedoch ihre Stopps nun ein Stück weit nachziehen, denkbar wäre hierbei ein Niveau um 232,00 Euro. Hinweise auf eine tiefere Konsolidierung würden unterhalb von 220,00 Euro auftauchen. Bislang sind aber keine Umkehrmuster im Chatverlauf zu erkennen.

Trading-Strategie: