Der Münchner Triebwerksbauer MTU sieht beim Rückruf tausender Flugzeugantriebe Licht am Ende des Tunnels. Laut MTU-CEO Lars Wagner waren in der Spitze bis zu 480 Airbus-Mittelstreckenjets mit dem fraglichen Getriebefan-Antrieb am Boden gewesen. Ab jetzt würde es weniger. Denn die Produktion der Ersatzteile ziehe an, und 16 Wartungsbetriebe stünden für die Reparaturen bereit. Der Rückruf betrifft rund 3000 Triebwerke vom Typ Getriebefan, die vor allem rund die Hälfte aller Airbus-Mittelstreckenjets aus der Modellfamilie A320neo antreiben. Abseits der Rückrufaktion sieht sich MTU weiterhin auf Rekordkurs. Umsatz und Gewinn im Tagesgeschäft sollen 2024 so hoch ausfallen wie nie zuvor. An der Börse wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen.

Bei Bekanntwerden des Servicefalls knickte der MTU-Kurs vom 8. bis 12. September 2023 in Summe um rund 24 Prozent ein. Die anschließende Bodenbildung wurde am 24. Oktober durch eine Aufwärtssequenz abgelöst, die ab Anfang 2024 in eine aktuell gültige Seitwärtsphase übergegangen ist. Dabei hat sich die Unterstützung bei 213,00 Euro als untere Begrenzung der Range etabliert. Im großen charttechnischen Bild stoppte der Ausverkauf ab Anfang September 2023 an der Unterstützung bei 160,00 Euro. Diese Preismarke wurde Mitte Juni 2020 etabliert und bildete in der Folge die unterste Verteidigungslinie der Preisentwicklung. Vom Allzeithoch bei 289,30 Euro vom 24. Januar 2020 ist der aktuelle Kurs noch 21 Prozent entfernt. Aktuell bildet sich in der Seitwärtsrange ein Aufwärtsmomentum aus, welches zum Test des Widerstandes bei 239,50 Euro hochlaufen könnte. Die Kuh ist aus dem Stall und die Rückstellung wurde von den Marktteilnehmern verdaut. Für die Jahre 2025 und 2026 sind erneut Gewinnsteigerungen geplant, sodass das erwartete KGV für 2026 erneut bei 15,26 liegt. Im historischen Vergleich der letzten 9 Jahre schneidet dieser Wert am günstigsten ab.

MTU Aero Engines AG (Tageschart in Euro) Tendenz: