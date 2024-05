Eine erfolgreiche Auflösung der Hürde um 70,80 Euro könnte der Knorr-Bremse-Aktie eine weitere Rallyephase bescheren, zunächst in den Bereich von 79,60 und darüber an 88,60 Euro und damit die nächste große Hürde aus Anfang 2022. Vorsorglich sollte der laufende Ausbruch jedoch noch mit einem nachhaltigen Wochenschlusskurs bestätigt werden. Notierungen unterhalb des 200-Wochen-Durchschnitts von 64,80 Euro würde dagegen größere Abwärtsrisiken zunächst auf 60,00 und darunter sogar im Bereich von 54,85 Euro aufdecken. Anzeichen für eine derartige Entwicklung liegen derzeit allerdings nicht vor, weshalb die Lang-Variante vorerst zu favorisieren bleibt.

Fazit:

Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 70,80 Euro würde die Tendenz des Marktes für weiter steigende Notierungen untermauern, in der Folge könnte Knorr-Bremse in den nächsten Wochen an 79,60 und 88,60 Euro zulegen. Ein entsprechendes Investment hierauf könnte dann beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME99D7 erfolgen. Die Gesamtrenditechance beliefe sich auf 120 Prozent, Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 2,13 und 3,03 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch das Niveau des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 64,79 Euro vorläufig noch nicht überschreiten, im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,65 Euro ergeben. Der Anlagehorizont dürfte sich hierbei aber auf einige Wochen bis Monate belaufen.