DAX – Divergenzen abgebaut, Rekordhochs wieder im Visier

Der Wochenauftakt war alles andere als bescheiden. Der DAX konnte den Rückenwind von den US-Märkten nutzen und ist wieder in den Bereich des Rekordhochs gestiegen. Die Divergenzen bei den Indikatoren konnten dabei abgebaut werden. Auch wenn diese nun wieder in den überkauften Bereich gestiegen sind, dürfte ein Angriff auf das bisherige Rekordhoch nur noch eine Frage der Zeit sein, da der Handelsauftakt heute bereits freundlich verlaufen ist. Damit wird auch die Saisonalität, die in diesen Tagen nicht unbedingt positiv verläuft, derzeit außer Acht gelassen.

S&P500 – zieht weiter an.

Die letzten Handelstage des S&P500 sind für die Anleger in Long-Positionen sehr erfreulich verlaufen. Der kurzfristige Abwärtstrend ist inzwischen nachhaltig gebrochen worden. Der MACD-Indikator hat ein Kaufsignal generiert. Die übrigen Indikatoren sind inzwischen in den überkauften Bereich gestiegen. Trotzdem sollte das jüngste Top wieder erreicht werden können.

Gold – könnte jetzt zu einem neuen Anstieg ansetzen

Auch wenn es nur nach einer kleinen Bewegung aussieht, könnte Gold nun die Korrektur bald abgeschlossen haben. Zumindest deutet sich eine Bodenbildung nach der jüngsten Abwärtsbewegung an. Die Indikatoren geben derzeit unterschiedliche Signale, weshalb hier nicht mit einer Unterstützung zu rechnen ist. Gleichwohl sollte ein Einbruch derzeit auch nicht erwartet werden.

