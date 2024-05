Auf der Jahreshauptversammlung von Berkshire am Samstag gab das Unternehmen bekannt, dass es 135,4 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal in Apple investiert hat. Das entspricht in etwa 790 Millionen Aktien, wie MarketWatch berichtet. Im letzten Quartal 2023 besaß Berkshire noch 905 Millionen Apple-Aktien, etwa 13 Prozent mehr, wie aus dem letzten 13-F-Bericht des Unternehmens an die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) hervorgeht. Es ist das zweite Quartal in Folge, dass Buffett seinen Anteil an Apple reduziert. Nichtsdestotrotz macht Apple noch immer etwa 40 Prozent des Aktienportfolios von Berkshire aus.

Die 790 Millionen Apple-Aktien, die Berkshire jetzt besitzt, würden nach der Erhöhung der Apple-Dividende eine vierteljährliche Ausschüttung in Höhe von 198 Millionen US-Dollar ergeben.