Auffällig bei der jüngsten Konsolidierung von 29,79 auf 26,02 US-Dollar beim Silber-Future ist die exakte Kehrtwende am 38,2 % Fibonacci-Retracement. Unter der Annahme der Ausbildung einer inversen SKS-Formation (rechte Schulter fehlt noch) und der dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um 27,50 US-Dollar könnte ein solches Konstrukt die Konsolidierung nachhaltig beenden und wieder steigende Preise etablieren. Einige Tage dürfte der Rohstoff allerdings nach grob seitwärts schwanken, ehe diese Idee sich durch entsprechende Kursmuster prophezeit.

Die Ausprägung der rechten Schulter könnte noch einmal den Silber-Future auf 26,65 US-Dollar zurückwerfen, ehe Bullen wieder zugreifen und für eine Stabilisierung sorgen. Für ein mustergültiges Kaufsignal muss jedoch die zur SKS-Formation gehörende Nackenlinie bei 27,50 US-Dollar unbedingt auf Tagesschlusskursbasis geknackt werden, um anschließend Aufwärtspotenzial an 28,77 und die aktuellen Jahreshochs bei 29,79 US-Dollar zu entfalten. Gelingt es auch diesen Widerstand zu knacken, dürfte rasch wieder die Februarhochs aus 2021 um 30,09 US-Dollar in den Fokus der Händler rücken. Geht es dagegen unter 26,00 US-Dollar talwärts, würde die mutmaßliche SKS-Formation obsolet, in der Folge müssten sich Investoren auf weitere Abschläge auf 25,20 und den dort befindlichen EMA 200 einstellen.

Silber-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Ein Tagesschlusskurs oberhalb von 27,50 US-Dollar würden klare Hinweise auf eine Fortsetzung der seit nunmehr Februar andauernden Aufwärtsbewegung liefern, als Ziel könnte der Bereich um die Hochs aus 2021 bei 30,09 US-Dollar ausgerufen werden. Als Zugvehikel könnte in diesem Fall beispielshalber das mit einem Hebel von 19,1 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VD26W7 zum Einsatz kommen, die mögliche Renditechance beliefe sich auf insgesamt 175 Prozent. Ziel für den Schein wurde bei 3,92 Euro errechnet, eine Verlustbegrenzung sollte aber das Niveau von 27,05 US-Dollar gemessen am Basiswert vorerst noch nicht überschreiten. Im Optionsschein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 1,09 Euro ergeben.

