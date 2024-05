Short-Positionen rücken durch die aktuelle Kursentwicklung in der SAP-Aktie immer weiter in die Ferne, aus einer mutmaßlichen SKS-Formation ist nun ein regulärer Abwärtstrend hervorgegangen, dieser kann sogar als bullische Flagge gewertet werden und wurde im gestrigen Handel durch einen Sprung auf 176,50 Euro sogar beendet. Bewahrheitet sich die Annahme weiterer Kapitalzuflüsse zumindest in den Bereich der Jahreshochs bei 184,48 Euro, könnte darüber eine weitere Rallyestufe zünden und das Wertpapier auf mittelfristiger Basis an das 200 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 207,05 Euro weiter vorantreiben. Auf der Unterseite dürfte jetzt der 200-Tage-Durchschnitt bei 163,68 Euro die federführende Verkaufsmarke für eine Trendwende darstellen, unterhalb dessen müssten zeitnahe Abschläge auf 160,44 und darunter 149,12 Euro erwartet werden. Vorläufig allerdings sollte erst ein Sprung über die aktuellen Rekordstände abgewartet werden, um größere Long-Positionen aufzubauen.

Trading-Strategie: