Bereits den vierten Tag in Folge konnte der deutsche Leitindex DAX weiter zulegen und erreichte im gestrigen Xetra-Handel ein Verlaufshoch bei 18.542 Zählern und schrammte dadurch nur knapp an seinen bisherigen Rekordständen von 18.567 Punkten vorbei. Zeitgleich hat das Barometer jedoch auch die obere Begrenzung seines kurzfristigen Aufwärtstrends erreicht und könnte an dieser Stelle zunächst zur Unterseite abprallen. Im Umkehrschluss würde dies hervorragende Long-Chancen auf einer tieferen Ebene eröffnen, als nächste Zielmarke ist hier der Bereich um 18.200 Punkten zu nennen. Dieses Niveau könnten Investoren nämlich im Anschluss als Sprungbrett nutzen und den DAX in den nächsten Wochen und noch vor der Sommerpause auf frische Rekorde um 19.000 Punkten hieven. Nur unterhalb von 17.875 Zählern sollte größere Vorsicht an den Tag gelegt werden, dieses Ereignis würde nämlich mit Abschlagsrisiken zurück auf 17.500 und darunter 17.450 Punkte einhergehen. Aussagekräftige Umkehrmuster sind nicht zu verzeichnen, weshalb weiterhin an der Long-Variante festgehalten wird.

Trotz Christi Himmelfahrt bleibt die Frankfurter Börse am Donnerstag geöffnet, es findet der reguläre Handel statt. Von der Konjunkturseite her sind heute nur wenig Daten zu nennen, das wichtigste Ereignis dürfte mit dem BoE-Zinsentscheid um 13:00 Uhr stattfinden, um 14:30 Uhr werden Erstanträge sowie fortgesetzte Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche der US-Amerikaner veröffentlicht. Um 16:30 Uhr folgt der wöchentlich erscheinende DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht. Quartalszahlen legen heute unter anderem Daikin, Pirelli und Plug Power und vor.

