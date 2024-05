Kupfer hat sich mittlerweile oberhalb von 4,5 US-Dollar / lb festgesetzt. Das Ausbruchsszenario manifestiert sich zusehends. Der Weg in Richtung 5,0 US-Dollar scheint geebnet. Der Markt spielt die Defizit-Karte. Ein knappes Angebot trifft auf eine anziehende Nachfrage.

Nicht zuletzt richtete das erste Übernahmeangebot von BHP in Richtung Anglo American das Brennglas auf dieses Thema. Lesen Sie hierzu auch den Kommentar „Besser als Gold und Silber - Kupfer bricht aus, Preisrallye entfesselt“.

Setzt diese Kupfer-Aktie ihre 100-Prozent-Rallye fort?

Der Aktienkurs des kanadischen Kupferproduzenten Lundin Mining verdoppelte sich innerhalb von fünf Monaten. Drohte die Aktie noch Mitte November 2023 unter die 6 US-Dollar zu laufen, erklomm sie bereits Mitte April dieses Jahres den Kusbereich von 12+ US-Dollar.

Dieser fulminanten Rallye musste Lundin Mining zuletzt jedoch Tribut zollen. Die Aktie trat in eine Konsolidierung ein. Diese verlief in den zurückliegenden Wochen durchaus vielversprechend. Lundin Mining oszillierte in den Grenzen 11 US-Dollar und 12+ US-Dollar. Nach einem weiteren Test der 11 US-Dollar setzt die Aktie nun die 12 US-Dollar unter Druck. Gelingt dieses Mal der Ausbruch über die 12 US-Dollar? Die Vehemenz des aktuellen Vorstoßes nährt entsprechende Hoffnungen. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 12 US-Dollar würde Lundin Mining weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 13,1 US-Dollar eröffnen. In diesem Kursbereich liegt das markante Hoch aus dem April 2021. Obacht wäre hingegen geboten, sollte Lundin Mining doch noch deutlich unter die 11 US-Dollar fallen.

Starke Q1-Daten

Lundin Mining legte Anfang Mai die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2024 vor. Und die konnten sich durchaus sehen lassen.

Lundin Mining verzeichnete im 1. Quartal 2024 einen Umsatz in Höhe von 937,0 Mio. US-Dollar, nach 751,3 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2023. Der Gewinn belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 58,6 Mio. US-Dollar, nach 165,3 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA wurde mit 362,9 Mio. US-Dollar angegeben, nach 336,9 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2023. Das Unternehmen verzeichnete einen free cash flow in Höhe von -1,7 Mio. US-Dollar, nach -34,2 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2023.

Lundin Mining betreibt den Candelaria Copper Minen Komplex (80 %-Besitz, Kupfer, Gold, Silber), die Kupfer-Molybdän-Mine Caserones (51 %) sowie die Mine Neves-Corvo (100 %, Kupfer, Zink, Blei, Silber). Im 1. Quartal 2024 produzierten die Kanadier auf 100-%-Basis unter anderem 88.013 Tonnen Kupfer, nach 61.462 Tonnen Kupfer im 1. Quartal 2023.

Fazit

Kommt das wichtige Kaufsignal? Diese Frage könnte womöglich bald mit Ja beantwortet werden, denn die Aktie setzt derzeit den entscheidenden Widerstandsbereich (12+ US-Dollar) unter Druck. Die kürzlich veröffentlichten Quartalsergebnisse fielen sehr robust aus. Das Unternehmen sieht sich im Plan, um die ausgegebenen Jahresziele erreichen zu können. Rückenwind kommt zudem von den Rohstoffmärkten. Kupfer hat die Chance, seinen Weg in Richtung 5 US-Dollar fortzusetzen. Zink und Nickel vollziehen aktuell untere Trendwenden und erholten sich zuletzt bereits kräftig. Beide hätten aufgrund der vorherigen Korrektur aber noch jede Menge Luft nach oben. Kurzum. Derzeit spricht Vieles für die erfolgreiche Fortsetzung der 100-%-Rallye bei Lundin Mining, aber noch ist diese Fortsetzung nicht in trockenen Tüchern.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte