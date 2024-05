Seltene Erden im Visier: Cadoux Limited erwirbt 50% an Minhub Operations

Fazit: Cadoux bleibt seinem Ziel treu, kritische Mineralien mit innovativen Verfahren in Australien zu produzieren. Mit der Beteiligung an MOPL erwirbt Cadoux die Option auf eine langfristige Beteiligung an einer strategisch bedeutsamen Produktionsanlage für schwere Seltene Erden. MOPL hat als künftiger Midstream-Produzent ein unverwechselbares, risikominimiertes Geschäftsmodell. MOPL will keinen eigenen Bergbau betreiben, sondern den Mineralsand, der von mehreren Mineralsandunternehmen gefördert und in den Hafen von Darwin geliefert wird, so aufbereiten, dass neben dem gereinigten Sand für den Export auch die darin enthaltenen schweren Seltenen Erden gewonnen werden. Das so gewonnene wertvolle Konzentrat könnte in der Endstufe dann von Arafura aufbereitet werden, wobei Arafura zugleich über die entsprechenden Vertriebswege verfügt. Wir empfehlen für weitere Einzelheiten zum Minhub-Projekt die Website von www.minhub.com.au.