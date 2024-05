Hatte sich der Deutsche Aktienindex in den vergangenen Monaten mit seinem Rekordlauf immer weiter von der Realität einer dahindümpelnden deutschen Wirtschaft abgekoppelt, könnte ihn nun gerade die Hoffnung auf Besserung weiter nach oben tragen. Die Stimmung unter den Einkaufsmanagern verbessert sich, aus China kommen Signale der Erholung und heute Morgen wird zwar ein Rückgang der deutschen Industrieproduktion gemeldet, aber er fiel mit minus 0,4 Prozent im April nicht so stark aus wie erwartet. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Allerdings hätte sich der DAX mit einem Plus von 600 Punkten allein in den vergangenen fünf Handelstagen zunächst einmal eine Pause verdient, bevor er die noch verbleibenden gut 100 Punkte bis zum Gipfel zurücklegt. Leichte Gewinnmitnahmen am heutigen Handelstag wären deshalb durchaus zu verschmerzen und eher gesund als schädlich für die Fortsetzung der Rally.

Vom Tief bei unter sieben Euro Ende Oktober vergangenen Jahres auf aktuell 20 Euro und damit fast verdreifacht hat sich die Aktie des von einer Gewinnwarnung zur nächsten, strauchelnden Energietechnikkonzerns Siemens Energy. Heute nun kam dann aus München auch die Bestätigung für den fulminanten Turnaround in Form positiv überraschender Quartalszahlen und einer Prognoseanhebung für das laufende Jahr. Statt um drei bis sieben Prozent soll der Umsatz in 2024 nun um zehn bis 12 Prozent wachsen, das ist mal ein Wort. Und beim Sorgenkind Gamesa wirkt das Sanierungsprogramm, 2026 sollen hier wieder schwarze Zahlen geschrieben werden.

Schwarz-Gelb sind die Farben der Borussia aus Dortmund und fast zehn Prozent beträgt heute Morgen das Plus in der Aktie nach dem Einzug in das Finale der Champions League. Und da könnte mit dem FC Bayern, der am Abend nur noch das kleine Problem Real Madrid lösen muss, der Traumgegner gefunden und das Traumfinale aus deutscher Sicht perfekt sein.

Mich mal nicht als Börsen-, sondern als Fußballexperten gefragt, erwarte ich einen Sieg der Münchener heute Abend und damit eine Neuauflage des Showdowns in Wembley von 2013. Da mein Herz aber bekanntlich für die Eintracht in Frankfurt schlägt, wäre mir Stand heute dann natürlich ein Champions-League-Sieger Dortmund mehr als Recht. Und was die BVB-Aktie angeht, dürfte die spätestens am Morgen des 3. Juni wieder Einzug in diesem Marktkommentar halten, davon bin ich überzeugt.