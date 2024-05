Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine positive Tendenz. Alle Indizes sind im Plus, was auf eine gute Performance der Aktienmärkte hindeutet. Der DAX hat mit +0,98% die stärkste Steigerung verzeichnet, gefolgt vom TecDAX mit +0,83%. Beide Indizes zeigen eine deutlich stärkere Performance als die anderen betrachteten Indizes. Der MDAX zeigt mit +0,06% die geringste Steigerung, gefolgt vom S&P 500 mit +0,29% und dem SDAX mit +0,27%. Trotzdem sind auch diese Indizes im Plus, was auf eine allgemein positive Entwicklung hindeutet. Der Dow Jones liegt mit +0,46% im mittleren Bereich der betrachteten Indizes. Insgesamt lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes (DAX, MDAX, SDAX, TecDAX) eine stärkere Performance zeigen als die amerikanischen Indizes (Dow Jones, S&P 500). Dies könnte auf eine stärkere wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland im Vergleich zu den USA hindeuten. Allerdings sind diese Daten nur eine Momentaufnahme und können sich schnell ändern.Die Topwerte im DAX waren Siemens Energy mit einem Anstieg von 6.63%, gefolgt von Daimler Truck Holding mit 3.04% und RWE mit 2.98%.Auf der anderen Seite verzeichneten Continental einen Rückgang von -2.35%, gefolgt von Allianz mit -3.98% und Mercedes-Benz Group mit -5.44%.Im MDAX konnten PUMA mit einem Anstieg von 11.46%, Jungheinrich mit 4.05% und Nordex mit 3.72% die Toppositionen einnehmen. Die Flopwerte waren Delivery Hero mit -2.66%, HelloFresh mit -2.98% und freenet mit -6.41%.Die Topwerte im SDAX waren IONOS Group mit einem Anstieg von 5.17%, gefolgt von SUESS MicroTec mit 4.62% und SGL Carbon mit 4.22%. Die Flopwerte waren Elmos Semiconductor mit -3.49%, STRATEC mit -3.65% und Nagarro mit -3.73%.Im TecDAX konnten SUESS MicroTec mit einem Anstieg von 4.62%, Nordex mit 3.72% und 1&1 mit 2.80% die Toppositionen einnehmen. Die Flopwerte waren Carl Zeiss Meditec mit -2.24%, Nagarro mit -3.73% und freenet mit -6.41%.Die Topwerte im Dow Jones waren The Home Depot mit einem Anstieg von 1.91%, gefolgt von Caterpillar mit 1.86% und Amazon mit 1.62%. Auf der anderen Seite verzeichneten Cisco Systems einen Rückgang von -0.43%, gefolgt von Salesforce mit -1.43% und IBM mit -1.95%.Im S&P 500 konnten Equinix mit einem Anstieg von 11.07%, NRG Energy mit 7.10% und STERIS mit 4.76% die Toppositionen einnehmen. Die Flopwerte waren Norfolk Southern mit -3.66%, Viatris mit -4.49% und Corpay mit -6.23%.