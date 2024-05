Platin und vor allem Palladium standen in den letzten Monaten stark unter Druck. Und auch bei Rhodium, einem weiteren Platingruppenmetall (PGM), sah es in der jüngeren Vergangenheit nicht viel besser aus. Die Aktienkurse der PGM-Produzenten Anglo American Platinum, Northam Platinum und Impala Platinum litten unter der Preisschwäche. Aber auch Unternehmen, die „nur“ über eine starke PGM-Sektion verfügen und ihren Fokus ansonsten auf andere Edelmetalle legen, bekamen die Wucht der Korrektur zu spüren. Eine Sibanye Stillwater gehört beispielsweise in diese Kategorie.

Platin und Palladium vor Bodenbildung