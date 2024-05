Unglücklicherweise fällt der aktuelle Abwärtstrend ab sofort in Form einer fünf welligen Kursbewegung aus, was an dieser Stelle als Impuls gewertet werden muss. Zwar gelang es dem BMW-Papier sich oberhalb von 100,00 Euro kurzzeitig zu stabilisieren, im Blickwinkel ist allerdings auch eine etwas schief geratene SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um 100,00 Euro aufgetaucht. Die Handelsspanne zwischen 98,56 und grob 108,00 Euro muss daher vorläufig als neutraler Bereich definiert werden. Die nächsten Tage dürften über das weitere Schicksal der Aktie entscheiden, bis auf Weiteres wird noch an einem Kaufsignal oberhalb von 108,00 an 115,35 und darüber in den Bereich von 123,75 Euro festgehalten. Auf der Unterseite würde ein Tagesschlusskurs unterhalb von 98,56 Euro dagegen Verlustrisiken auf 92,50 und womöglich noch 90,04 Euro auslösen. Entsprechend ergeben sich nun auch zwei unterschiedliche Handelsansätze für die BMW-Aktie.

Trading-Strategie: