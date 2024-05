Der Wegfall der Barriere um 18.200 Zählern hat dem Deutschen Aktienindex DAX eine unverhofft starke Aufwärtsbewegung beschert und trieb die Notierungen an Christi Himmelfahrt unmittelbar auf ein frisches Rekordhoch bei 18.699 Punkten. Zeitgleich wurde auf Tagesbasis weiteres Kurspotenzial an rund 19.000 Punkte freigesetzt, nach einer kurzzeitigen Konsolidierung in diesem Bereich könnte es mittelfristig weiter in Richtung 19.800 Punkte aufwärtsgehen. Entscheidend für diese Rallye ist die nachhaltige Verteidigung einer Trendbegrenzung bestehend seit Februar 2023, womit ein Wiedereintritt in den vorherigen Aufwärtstrend verhindert wurde und nun sogar eine Rallyebeschleunigung anstehen dürfte. Ins bärische Lager würde der DAX dagegen unterhalb der Horizontalunterstützung von 17.500 Punkten und dem dort befindlichen EMA 200 bei 17.474 Zählern wechseln. In diesem Szenario müssten sich Investoren auf Abschläge in den Bereich der Sommerhochs aus 2023 um 16.528 Punkten einstellen. Anzeichen für eine derartige Entwicklung liegen derzeit nicht vor, es wird sehr stark die Long-Variante favorisiert.

Aktuelle Lage