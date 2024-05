Homerun Resources kooperiert mit Halocell Energy und ernennt neuen Finanzvorstand

Mit Halocell Energy Pty Ltd. hat Homerun Resources (TSX.V: HMR, FSE: 5ZE, WKN: A3CYRW) eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet. Das Memorandum of Understanding dient Homerun dazu, sein Geschäft mit Energiematerialien in vertikaler Richtung weiter auszubauen, denn Halocell ist ein anerkannter Weltmarktführer in der Forschung und Entwicklung der Perowskit-Solartechnologie.

Damit macht es für Homerun Resources viel Sinn, nicht nur mit einem Hersteller von Perowskit-Solaranlagen zu kooperieren, sondern sich gleich mit einem der Weltmarktführer zu verbinden, um mit diesem zusammen die effizientesten und stabilsten Solarglas- und PSC-Lösungen für den Außenbereich zu entwickeln und zu produzieren.

Perowskite werden die Solartechnik der Zukunft revolutionieren

Perowskite sind eine Familie von Materialien, die das Potential für hohe Leistung und niedrige Produktionskosten in Solarzellen bewiesen haben. Das Substrat für Perowskit-Solarzellen ist ebenfalls Glas. Perowskit-Solarzellen werden zunächst durch die Integration in Tandem-Solarzellen vermarktet. Es wird allerdings erwartet, dass bald auch eigenständige Perowskit-Solarzellen auf den Markt kommen werden.

Egal, ob Tandem oder nicht, es ist so gut wie sicher, dass in den nächsten Jahren neue Perowskit-Solarzellen auf den Markt kommen werden. Dadurch wird die Erzeugung von Strom mit Solarzellen noch kostengünstiger und auch die Umwandlungseffizienz der Solarzellen wird noch höher.

Im Rahmen der Absichtserklärung sicherten sich Halocell und Homerun Resources gegenseitig technische Unterstützung bei der Entwicklung der besten Solarglas- und PSC-Lösungen für den Außenbereich zu. Halocell wird innerhalb der Kooperation seine Chemie- und Prozesserfahrung bei der Entwicklung von PSC-Formulierungen mit höchstem Wirkungsgrad für den Außenbereich zur Verfügung stellen.

Auch seine Erfahrung bei dem Bemühen, die Lebensdauer der Solarzellen zu maximieren und die Gesamtleistung der Zellen zu maximieren, wird Halocell mit Homerun Resources teilen. Last but not least soll auch Halocells Material- und Betriebserfahrung dazu beitragen, die besten Leistungszellen zu den niedrigsten Kosten zu produzieren.

Homerun wird seinerseits sein Wissen zu den Herstellungsprozessen, einschließlich der Frage, wie die Perowskit-Solarzellen als Endgerät in die Solarglasproduktion integriert werden können, in die neue Kooperation einbringen.

Homerun Resources ernennt neuen Finanzvorstand

Gleichzeitig gab Homerun die Ernennung von Nancy Zhao zum neuen Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens bekannt. Nancy Zhao verfügt über mehr als neun Jahre Erfahrung in der Arbeit mit börsennotierten Unternehmen. Sie war unter anderem als CFO für mehrere börsennotierte Unternehmen tätig und hat ihren finanziellen Scharfsinn in Organisationen wie First Hydrogen Corp und Neo Battery Materials Ltd eingebracht. Frau Zhao ist derzeit Vorstandsmitglied von First Hydrogen Corp.

Nancy Zhao ist CPA und verfügt über einen umfassenden Bildungshintergrund, einschließlich eines Diploms in Finanzmanagement vom British Columbia Institute of Technology und eines Bachelor-Abschlusses in Chemieingenieurwesen von der Tianjin University of Technology. Frau Zhaos beruflicher Werdegang umfasst verschiedene Funktionen, darunter jahrelange wertvolle Erfahrungen als Beschaffungsbeauftragte für Sinopec in China.