Gestriges Allzeithoch mit unterdurchschnittlichem Volumen: Der deutsche Leitindex konnte gestern ein neues Allzeithoch feiern. Dieses allerdings mit unterdurchschnittlichem Handelsvolumen. Das dämpft daher die Euphorie ein wenig. Nichtsdestotrotz hat sich die Rückkehr in den Januar-Aufwärtstrend manifestiert. Die 18.635 stellen nun die nächste charttechnische Supportmarke nach unten dar. Mehr Beachtung sollte man aber dem Oberen Bollinger-Band schenken. Dieses wurde gestern das dritte Mal in Folge überschritten. Damit stellt es ein mögliches Rücklauflevel dar. Aktuell tendiert es bei 18.551 Zählern. Der DAX wird aber heute ungeachtet dessen aller Voraussicht nach zunächst ein neues Allzeithoch anpeilen.

Markttechnische Indikatoren zeigen sich weiter ansteigend: Das Momentum ist vor allem die letzten drei Handelstage wieder deutlich in den positiven Bereich zurückgekehrt. Die Slow-Stochastik steigt ebenfalls weiter an und nähert sich bereits dem überkauften Bereich. Der Trendfolgeindikator MACD ist in sich betrachtet auch im Aufwärtsmodus. Die Wolke („Kumo“) des Ichimoku Kinko Hyo (Trendfolgeindikator) verläuft knapp unterhalb des Januar-Aufwärtstrends. Sie notiert aktuell bei 18.288 Punkten. Damit ist auch die Trendfolge zweimal (MACD, Ichimoku) bestätigt.

Heute neues Allzeithoch sehr wahrscheinlich. Der DAX wird zum heutigen Wochenausklang mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein neues Allzeithoch erreichen. Trotz allem könnte es nochmals zu einem Anlaufen des Oberen Bollinger-Bands kommen. Es tendiert aktuell bei 18.551. Selbst das würde den wieder manifestierten Aufwärtsmodus aber keinesfalls beeinträchtigen. Es können daher die Stopps und Absicherungen nachgezogen werden. Die nächsten charttechnischen Unterstützungen verlaufen bei 18.635, 18.141 und 17.900. Die Markttechnik bietet Supportlevels bei 18.551, 18.288 sowie 18.117. Alles in allem eine recht beruhigende Situation mit gleichzeitiger Erwartung eines neuen Allzeithochs.