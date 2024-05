Das an der Nasdaq gelistete Unternehmen beendete das Quartal mit einem Bestand an liquiden Mitteln und äquivalenten Vermögenswerten von etwa 173 Millionen US-Dollar, eine Steigerung gegenüber den 135 Millionen US-Dollar des Vorjahres. Plug Power fügte in seiner Mitteilung hinzu, dass es seinen Nettobarmittelverbrauch aus betrieblicher Tätigkeit und Investitionsausgaben um 38 Prozent gegenüber dem Vorquartal und um 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesenkt hat, wobei eine weitere Verbesserung erwartet wird, da sich das "interne Wasserstoffangebot und die Preiserhöhungen in den kommenden Quartalen auswirken werden".

Das Management führte saisonale Faktoren als Ursache für den Rückgang an und wies darauf hin, dass üblicherweise zwei Drittel der Jahresumsätze in der zweiten Jahreshälfte erwirtschaftet werden. CEO Andy Marsh kommentierte in einer Pressemitteilung: "Während wir unsere finanzielle Leistung in den kommenden Quartalen verbessern, wird Plug Power seine Führungsrolle bei der Förderung der Wasserstoffwirtschaft beibehalten, von der erwartet wird, dass sie in den kommenden Jahrzehnten eine rasche Expansion und eine weit verbreitete Annahme weltweit erfährt."

Plug Power wies auch darauf hin, dass das Unternehmen auf die bedingte Genehmigung einer Kreditfazilität des US-Energieministeriums wartet, um den Ausbau seines Netzes zu unterstützen.

Die Plug-Power-Aktie fiel zunächst nach Veröffentlichung der Zahlen um neun Prozent, haussierte aber schließlich in der regulären Sitzung und beendete den US-Handel mit einem Plus von 9,9 Prozent bei 2,77 US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Titel rund 64 Prozent an Wert verloren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

