Auch an der Börse wachsen die Bäume an Christi Himmelfahrt zwar nicht in den Himmel, aber zumindest der Deutsche Aktienindex über sich hinaus. Der Index eröffnet heute Morgen über 18.700 Punkten und lässt das ehemalige Allzeithoch weit hinter sich. Damit ist der Markt in dieser Woche fast 800 Punkte oder vier Prozent gestiegen, der Börsenmonat Mai stellt sich in diesem Jahr also als Kauf- und nicht als Verkaufsmonat dar. Auf den ersten Blick könnte mal also von einem nachhaltigen und dynamischen Ausbruch sprechen. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Für gestern gilt allerdings das gleiche wie auch für heute: Nicht viele, vor allem professionelle Marktteilnehmer sind zumindest in Deutschland in den Büros, weshalb die geringen Umsätze gestern und wahrscheinlich auch heute nicht viel über die Nachhaltigkeit dieser 24-Stunden-Rally sagen. Darüber dürfte erst am Montag entscheiden werden, wenn die einen Anleger die neuen Höhen für Gewinnmitnahmen nutzen und/oder die anderen schnell noch einsteigen oder ihre Leerverkaufspositionen glattstellen müssen. Wohin das Pendel ausschlägt, wird spannend sein zu beobachten.

Kauflaune herrscht allerdings gerade nicht nur an der Frankfurter Börse und am Aktienmarkt, sondern alle Assetklassen, die Kryptowährungen mal ausgenommen, werden gekauft. Nach schwachen Arbeitsmarktzahlen aus den USA, konjunkturellen Hoffnungsschimmern aus Deutschland und der Eurozone, aber auch aus China, formen in Kombination mit den geldpolitischen Lockerungsabsichten der wichtigsten Notenbanken eine der besten Börsenwelten. Für den DAX heißt die nächste Anlaufstelle nun 19.000 Punkte.