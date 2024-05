Vor den Daten zur US-Inflation am nächsten Mittwoch steigen Dow Jones und Nasdaq unter dünnstem Volumen in der Hoffnung auf Zinssenkungen weiter - während der Dax ebenfalls unter minimalem Volumen am gestrigen Feiertag ein neues Allzeithoch erreicht. Interessant ist, dass die Tech-Werte aus dem Nasdaq nicht mehr die Treiber der US-Aktienmärkte sind, sondern vor allem die defensiven Werte wie Utilities (Versorger). Der Dow Jones gestern wieder einmal der stärkste Index - der Dax aber orientiert sich stark am Dow Jones und kann daher ebenfalls stark zulegen. Gleichwohl sind die US-Indizes stark überkauft, das gilt um so mehr für den deutschen Leitindex. Nun beginnt das große Warten auf die Daten zur US-Inflation, denn es geht um die Frage, ob die von den Märkten eingepreisten Zinssenkungen wirklich kommen werden!

Hinweise aus Video:

1. S&P 500 surft auf Momentum-Welle – Nächstes Ziel 5.700 Punkte?

2. Dax mit neuem Rekordhoch – Was hat der Index noch im Tank?

Das Video "Dax, Dow Jones, Nasdaq: Geldströme vor Daten zur Inflation!" sehen Sie hier..