Die Lizenzvereinbarung wird es Novavax ermöglichen, die Warnung vor dem Fortbestand des Unternehmens aufzuheben. Diese wurde erstmals im Februar 2023 ausgesprochen, weil Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens bestanden, den Betrieb fortzusetzen, sagte Novavax-CEO John Jacobs in einem Interview mit CNBC.

Ein Teil der Vereinbarung erlaubt es Sanofi, die Covid-Impfung und das Flaggschiff der Novavax-Impfstofftechnologie, das Matrix-M-Adjuvans, für die Entwicklung neuer Impfstoffprodukte zu nutzen. Sanofi wird Novavax eine Vorauszahlung von 500 Millionen US-Dollar und bis zu 700 Millionen US-Dollar für Meilensteine in der Entwicklung, Zulassung und Markteinführung zahlen. Diese Summe ist etwa doppelt so hoch wie die derzeitige Marktkapitalisierung von Novavax von 627 Millionen US-Dollar.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Sanofi auch einen Anteil von weniger als fünf Prozent an Novavax übernehmen. "Das hilft unserem Geschäft wirklich. Wir sind weiterhin gut kapitalisiert, der Fortbestand des Unternehmens ist gesichert und wir haben die Möglichkeit, unsere Strategie stärker auf das auszurichten, was wir am besten können - nämlich allen unseren Stakeholdern, einschließlich unserer Aktionäre, zusätzlichen Wert zu bieten", so CEO Jacobs gegenüber CNBC.

Novavax wird die Kommerzialisierung seines Covid-Impfstoffs für den Rest dieses Jahres leiten und den Großteil dieser Verantwortung 2025 an Sanofi abgeben. Sanofi wird die Kommerzialisierung in Ländern, mit denen Novavax bereits Partnerschaftsvereinbarungen geschlossen hat, wie Indien, Japan und Südkorea, sowie in Ländern mit fortgeschrittenen Covid-Impfstoff-Kaufvereinbarungen mit dem Unternehmen, nicht beaufsichtigen.

Der französische Arzneimittelhersteller ist allein für die Entwicklung und Vermarktung von Kombinationsimpfstoffen verantwortlich, die seinen Grippeimpfstoff und den Covid-Impfstoff von Novavax enthalten. Sanofi erhält außerdem eine nicht-exklusive Lizenz für die Verwendung des Matrix-M-Adjuvans von Novavax in anderen Impfstoffprodukten. Novavax wird weiterhin das Recht haben, seinen eigenen kombinierten Covid-Grippe-Impfstoff auf eigene Kosten zu entwickeln.

Die Sanofi-Aktie ist in Paris am Freitag zeitweise um mehr als ein Prozent gestiegen. Bis zum Handelsschluss am Donnerstag waren die Aktien in den letzten zwölf Monaten um etwa fünf Prozent gefallen. Die Aktien von Novavax haussieren nach Verkündung des Deals und notieren an der Nasdaq vorbörslich über 100 Prozent höher. Novavax hat am Freitag zusätzlich seine Earnings präsentiert und für das erste Quartal einen Nettoverlust von 148 Millionen US-Dollar gemeldet, verglichen mit einem Verlust von 294 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

