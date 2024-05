Zeekr hat insgesamt 21 Millionen American Depositary Shares (ADRs) zu je 21 US-Dollar ausgegeben. Das Angebot liegt an der Spitze der von Zeekr erwarteten Spanne von 18 bis 21 US-Dollar pro Aktie, die in einer F-1-Einreichung bei der Securities and Exchange Commission Anfang dieses Monats bekannt gegeben wurde. Mit diesem Schritt wird Zeekr nun mit einem Marktwert von 5,1 Milliarden US-Dollar bewertet.

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller Zeekr Intelligent Technology hat bei seinem US-Börsengang den Aktienpreis am oberen Limit der Preisspanne festgelegt und dabei 441 Millionen US-Dollar eingenommen, berichtete eine informierte Quelle. Die Aktie wird am Freitag den Handel an der New Yorker Börse unter dem Kürzel ZK aufnehmen, berichteten Reuters und Bloomberg unter Berufung auf ihnen bekannte Quellen.

Zeekr, hinter dem der chinesische Automobilkonzern Geely steht, bietet mehrere Luxusfahrzeugmodelle an, darunter eine gehobene Limousine, deren Auslieferung im Januar begann. Geely wird nach Abschluss des Börsengangs mehr als 50 Prozent der Stimmrechte des Unternehmens besitzen.

"Durch die Entwicklung und das Angebot von Premium-BEVs der nächsten Generation und technologiegetriebenen Lösungen streben wir eine Führungsrolle bei der Elektrifizierung, Intelligenz und Innovation in der Automobilindustrie an", so das Unternehmen in seinem SEC-Antrag.

Zeekr könnte eine große Konkurrenz für Tesla darstellen, das Zeekr Berichten zufolge in den ersten drei Aprilwochen bei den Autoverkäufen in der chinesischen Provinz Zhejiang überflügelt hat. In dieser Provinz hat die Muttergesellschaft ihren Sitz. "Unser Verkaufsrückstand gegenüber Tesla wird immer geringer", sagte Andy An, CEO von Zeekr, in einem Interview mit CNBC letzten Monat. Er sagte, das Unternehmen plane, in diesem Jahr nach Europa und Lateinamerika zu expandieren, und es verkaufe bereits Fahrzeuge in Schweden und den Niederlanden.

Laut der behördlichen Einreichung verzeichnete Zeekr im Jahr 2023 einen Umsatz von 7,28 Milliarden US-Dollar und einen Verlust von 1,16 Milliarden US-Dollar. Zeekr plant, die Erlöse aus dem Börsengang für die Entwicklung fortschrittlicher batterieelektrischer Fahrzeugtechnologien zu verwenden. Die Mittel werden auch für Vertriebs- und Marketingzwecke, wie zum Beispiel die Ausweitung des Ladevorgangs, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

