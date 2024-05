Das letzte Rekordhoch markierte der SDAX bei 17.450 Punkten im November 2021, anschließend ging es in eine vergleichsweise scharfe Korrektur auf 10.102 Punkte und damit den tiefsten Stand seit April 2020 talwärts. Nach einem V-förmigen Turnaround ging es anschließend in den Widerstandsbereich von rund 14.000 Punkte rauf. Dort hielt sich der SDAX bis Mitte März auf, erst später gelang ein Durchbruch über diese Barriere - in der Folge wurde Kurspotenzial an 14.948 Punkte freigesetzt. Das gesamte Aufwärtspotenzial wurde hierdurch allerdings noch nicht ausgeschöpft, dieser Bereich könnte den Index kurzzeitig aber etwas zurückwerfen, was sich wiederum für einen strategischen Long-Einstieg mit einem mittelfristigen Anlagehorizont anbieten würde.

Rallye geht auch hier