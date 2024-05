Zwischen Januar und März 2024 erreichte das Handelsvolumen zwischen Deutschland und den USA 63 Milliarden Euro, während der Handel mit China auf knapp 60 Milliarden Euro kam, so Berrechnungen von CNBC. Dem DAX scheint diese Wachablösung nichts auszumachen. In den vergangenen 3 Monaten legte er um gut 10 Prozent an Punkten zu.