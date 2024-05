… an the Winner is: Infineon! Plus 20 Prozent stehen bei der Aktie auf einer Woche zu Buche, womit man knapp vor Siemens Energy an der DAX-Spitze auf eine Woche liegt. Damit legt Infineon den Schalter um nach einer merklichen Schwächephase, in der auch wir uns mit der Aktie schwer taten und durchaus Bauchschmerzen vorhanden waren. An der Börse kommen auf Schmerzen manchmal Geld, weshalb wir im Call UL8R9U nun 52 Prozent Rendite stehen haben. Auf eine Woche hat sich der Schein ziemlich genau verdoppelt. Anlass für den Kurssprung sind die Quartalszahlen, die weniger schlimm ausfielen als befürchtet und das angekündigte Sparprogramm. Wir halbieren die Position. Ansonsten legen auch andere Sorgenkinder wie DHL ME9VJ8 oder Nestle MB48QD wieder zu.

Daniel war in dieser Woche zu Gast bei NTV in der Telebörse, wo wir natürlich die jüngsten Schwankungen an den Märkten besprochen haben. Unsere Depots haben wir in den vergangenen Wochen „Sommerfest“ gemacht. In unserem Depot Markenwert Marathon haben wir starke Positionen wie Mercedes, Amazon oder BNP Paribas reduziert, teilweise mit bis zu 300 Prozent Gewinn. Dazu ziehen wir selektiv Absicherungen in die Depots ein. Testen Sie uns hier!