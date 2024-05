Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

MDAX Top- und Flopwerte

SDAX Top- und Flopwerte

TecDAX Top- und Flopwerte

Dow Jones Top- und Flopwerte

S&P 500 Top- und Flopwerte

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine positive Tendenz, mit Ausnahme des S&P 500, der leicht im Minus steht. Der DAX hat heute um 0,25% zugelegt und steht aktuell bei 18.766,51 Punkten. Dies ist ein moderater Anstieg, der auf eine stabile Entwicklung des Index hindeutet. Der MDAX hat heute nur leicht um 0,03% zugelegt und steht bei 26.771,94 Punkten. Dies ist der geringste Anstieg unter den genannten Indizes, was auf eine eher stagnierende Entwicklung hindeutet. Der SDAX hat heute um 0,28% zugelegt und steht bei 14.835,15 Punkten. Dies ist ein leicht höherer Anstieg als beim DAX und MDAX, was auf eine etwas dynamischere Entwicklung hindeutet. Der TecDAX hat heute um 0,54% zugelegt und steht bei 3.402,05 Punkten. Dies ist der stärkste Anstieg unter den genannten deutschen Indizes, was auf eine besonders positive Entwicklung in diesem Sektor hindeutet. Der Dow Jones hat heute um 0,09% zugelegt und steht bei 39.423,44 Punkten. Dies ist ein sehr moderater Anstieg, der auf eine eher stabile Entwicklung des Index hindeutet.Der S&P 500 ist der einzige Index, der heute im Minus steht. Er hat um 0,02% nachgegeben und steht bei 5.213,16 Punkten. Dies deutet auf eine leicht negative Entwicklung hin. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes heute insgesamt besser performt haben als die amerikanischen. Der TecDAX hat dabei die stärkste positive Entwicklung gezeigt, während der S&P 500 als einziger Index leicht im Minus steht.Die Topwerte im DAX waren Siemens Energy mit einem Anstieg von 4.25%, gefolgt von Heidelberg Materials mit 3.00% und Infineon Technologies mit 2.48%. Auf der anderen Seite verzeichneten SAP einen Rückgang von -1.11%, gefolgt von Symrise mit -1.59% und BASF mit -2.25%.Im MDAX konnten Fresenius Medical Care mit einem Anstieg von 3.92%, Delivery Hero mit 2.44% und Kion Group mit 2.29% die Toppositionen einnehmen. Die Flopwerte waren PUMA mit einem Rückgang von -3.16%, gefolgt von Lanxess mit -3.69% und Stabilus mit -4.83%.Die Topwerte im SDAX waren CECONOMY mit einem Anstieg von 5.08%, gefolgt von Deutsche Pfandbriefbank mit 4.35% und METRO mit 3.56%. Die Flopwerte waren RENK Group mit einem Rückgang von -1.86%, gefolgt von mutares mit -2.62% und SGL Carbon mit -2.80%.Im TecDAX konnten CompuGroup Medical mit einem Anstieg von 2.58%, Infineon Technologies mit 2.48% und Bechtle mit 2.15% die Toppositionen einnehmen. Die Flopwerte waren Nagarro mit einem Rückgang von -1.15%, gefolgt von CANCOM SE mit -1.50% und AIXTRON mit -1.76%.Die Topwerte im Dow Jones waren 3M mit einem Anstieg von 1.52%, gefolgt von American Express mit 0.87% und Caterpillar mit 0.79%. Die Flopwerte waren Apple mit einem Rückgang von -1.08%, gefolgt von Boeing mit -1.25% und Nike (B) mit -1.66%.Im S&P 500 konnten Gen Digital mit einem Anstieg von 15.59%, Arista Networks mit 5.15% und Fair Isaac mit 4.56% die Toppositionen einnehmen. Die Flopwerte waren Align Technology mit einem Rückgang von -2.90%, gefolgt von Albemarle mit -2.91% und Enphase Energy mit -2.93%.