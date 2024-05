Fed-Chef Powell hat kürzlich zurück gewiesen, dass die US-Wirtschaft in einer Stagflation sei - nun aber zeigen ihm die Amerikaner den Stinkefinger: Das Verbrauchervertrauen (Uni Michigan) mit dem größten Rückgang in Relation zur Erwartung seit es diese Umfrage gibt (seit den 1940er-Jahren), weil die US-Konsumenten höhere Inflation, länger hohe Zinsen und den Job-Verlust fürchten. Fed-Chef Powell hingegen hatte behauptet, er sehe weder "stag" noch "flation": weiss er es besser, als die amerikanischen Konsumenten, die offenkundig konkret spüren, was wirklich in der Wirtschaft der Fall ist? Nach den Daten zum US-Verbrauchervertrauen stiegen die Renditen wieder und sanken die von den Märkten bepreisten Zinssenkungserwartungen, die US-Aktienmärkte stoppten die Rally vorerst..

Hinweise aus Video:

1. Fed-Direktoren wollen Zinsen länger oben halten – aktuelle Aussagen

2. Magnificent Seven: Insider verkaufen massiv Aktien

Das Video "Stagflation: Amerikaner zeigen Fed-Chef Powell Stinkefinger!" sehen Sie hier..