In der vergangenen Handedlswoche war "tote Hose", in dieser Woche aber kommt jede Menge action für die Aktienmärkte: entscheidend sind vor allem die Daten zur US-Inflation am Mittwoch, davor am Dienstag kommt schon ein wichtiger Fingerzeig durch die US-Erzeugerpreise und die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell bei einer Diskussion in Holland. Dazu dann noch die US-Einzelhandelsumsätze als wichtiger Indikator für die Lage des US-Konsumenten nach dem "Schocker" durch die eingebrochene US-Verbraucherstimmung Michigan am vergangenen Freitag. Es sind die Daten zur Inflation, die darüber entscheiden, ob die Zinssenkungs-Hoffnungs-Rally der Aktienmärkte anhalten kann. Powell hat signalisiert, dass er die Zinsen gerne senken würde - aber was ist, wenn er das aufgrund der hohen Inflation nicht machen kann?

Hinweise aus Video:

1. Nvidia konkurriert mit Gold als Schutz gegen Inflation

2. S&P 500: Zwischen Zinshoffnung und Angst vor Konsumschwäche

Das Video "Aktienmärkte: Inflation, Powell, Daten - diese Woche wird groß!" sehen Sie hier..