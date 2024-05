FendX Technologies: Praxistests der REPELWRAP-Folie bei Island View Place Care und aktuelles Unternehmens-Update FendX Technologies Inc. bereitet sich auf spannende Praxistests ihrer innovativen "REPELWRAP" (TM)-Folie vor. In Zusammenarbeit mit "Dunmore International Inc." und "Island View Place Care" wird die Wirksamkeit der Folie in den kommenden vier Wochen …