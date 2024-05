Gamestop - warum die Fed die Zinsen nicht senken sollte!

Wenn es eines Beweises bedurfte, dass die Fed die Zinsen absehbar nicht senken sollte, dann ist es das Wiederaufleben des Wahnsinns mit Meme-Aktien wie Gamestop! Gamestop steigt heute bis zu 100% (aufgrund eines einzigen Tweets von Roaring Kitty), auch andere Meme-Aktien werden mitgezogen (aber auch Tesla und Bitcoin). All das zeigt, dass zu viel Euphorie und zu viel Liquidität im System ist - es ist eine Art Flashback der Meme-Euphorie im Jahr 2021, als die Fed im Gefolge von Corona die Zinsen auf Null gesenkt und massiv Liquidität ins System gekippt hatte. All das passiert im Vorfeld der US-Erzeugerpreise und den Aussagen von Powell morgen und den US-Inflations-Daten am Mittwoch - werden diese Daten wirklich das Narrativ der Wall Street bald sinkender Zinsen bestätigen? Der heutige Anstieg des VIX zeigt, dass manche sich vor den Daten absichern wollen..

Hinweise aus Video:

1. Zentralbanken abschaffen: Die Trennung von Geld und Staat

2. Europäische Aktienmärkte: „Keiner will Short sein“

