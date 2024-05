Laut einer Mitteilung verzeichnete der im DAX gelistete Konzern Rheinmetall einen Umsatzanstieg um 16 Prozent auf etwa 1,58 Milliarden Euro. Dies liegt leicht unter den Markterwartungen. Der Nettogewinn sank auf 48 Millionen Euro von 56 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, während Analysten einen Nettogewinn von 74,6 Millionen Euro erwartet hatten.

Zum 31. März 2024 erreichte das operative Ergebnis jedoch, was von Analysten und Investoren stärker beachtet wird, 134 Millionen Euro, was einem Anstieg von etwa 50 Millionen Euro oder 60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis von 83 Millionen Euro entspricht. Der Anstieg ist hauptsächlich auf den signifikanten Ergebnisbeitrag von Rheinmetall Expal Munitions zurückzuführen, die letztes Jahr in Spanien erworben wurde. Die operative Ergebnismarge des Konzerns verbesserte sich im ersten Quartal 2024 deutlich auf 8,5 Prozent und entspricht genau den Prognosen der Analysten.