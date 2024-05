DAX bleibt im charttechnischen Aufwärtsmodus: Der deutsche Leitindex scheiterte gestern mittels einer „Doji-Kerze“ an der 18.848´er Hürde. Dies zeugt zum einen davon, dass der übergeordnete Trend weiterhin intakt ist, zum anderen, dass die 19.000 Punkte wie erwartet kein „Selbstläufer“ sind. Die 18.635 stellen weiterhin die nächste charttechnische Supportmarke nach unten dar. Beachtung sollte man heute vor allem weiter dem Oberen Bollinger-Band (18.788) und der Hürde bei 18.848 schenken. Der DAX wird aber auch heute ungeachtet dessen im übergeordneten charttechnischen Januar-Aufwärtsmodus verbleiben. Auch wenn es für die 18.848 bis 19.000 zunächst nicht reichen wird.

Markttechnische Indikatoren weiterhin positiv: Das Momentum hat sich etwas abgeschwächt, verläuft aber nach wie vor deutlich im positiven Bereich. Die Slow-Stochastik zeigt sich weiterhin im überkauften Bereich. Der Trendfolgeindikator MACD steigt weiter an. Die Wolke („Kumo“) des Ichimoku Kinko Hyo (Trendfolgeindikator) verläuft versetzt unterhalb des Januar-Aufwärtstrends. Sie notiert auch heute bei 18.361 Punkten. Damit bleibt die Trendfolge zweimal (MACD, Ichimoku) bestätigt. Die Slow-Stochastik („überkauft“) sowie das Obere Bollinger-Band (18.788) könnten auf weitere leichte, den Aufwärtsmodus allerdings nicht schädigende, Gewinnmitnahmen hindeuten.

Leichte Konsolidierung am heutigen Dienstag. Der DAX wird am heutigen Dienstag zunächst leicht konsolidieren. Dies ist aufgrund der Systematiken des Oberen Bollinger-Bandes, der Fibonacci-Projektionen sowie der Slow-Stochastik zu erwarten. Selbst kurzfristige Gewinnmitnahmen würden den wieder manifestierten Aufwärtsmodus keinesfalls schädigen. Dieser zeigt sich nach wie vor gefestigt. Die Stopps und Absicherungen können daher beibehalten werden. Die nächsten charttechnischen Unterstützungen verlaufen wie gehabt bei 18.635, 18.141 und 17.900. Alles in allem eine doch relativ entspannte Situation mit gleichzeitiger Tuchfühlung zu einem neuen Allzeithoch.