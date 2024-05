+22,7 Prozent: Starkes Umsatzwachstum!

Der Umsatz kletterte gegenüber dem Vorjahr um 22,7 Prozent auf 3,73 Milliarden US-Dollar, womit das Unternehmen die Erwartungen um 110 Millionen US-Dollar übertreffen konnte.

Beim Gewinn patzte Sea allerdings, hier präsentierte das Unternehmen einen Fehlbetrag von -0,04 US-Dollar pro Aktie. Analysten hatten auf einen Gewinn von 0,03 US-Dollar pro Anteilsschein getippt. Im Vorjahresquartal hatte der Gewinn noch bei 0,45 US-Dollar gelegen.

E-Commerce-Erträge wechselt das Vorzeichen

Der operative Rückschritt ist vor allem durch das E-Commerce-Geschäft zustande gekommen: Zwar hat das Unternehmen den Bruttowarenwert deutlich von 17,3 auf 23,6 Milliarden US-Dollar steigern können, allerdings wurde die Marge durch höhere Logistikaufwendungen belastet. Das Unternehmen arbeitet aktuell daran, seine Kapazitäten und die Dienstleistungsqualität zu erhöhen.

Gute Geschäfte in den übrigen Segmenten konnten die höheren Aufwendungen bei Shopee aber kompensieren, sodass dem Unternehmen ein bereinigter EBITDA-Gewinn von 401 Millionen US-Dollar gelungen ist. Anleger dürften außerdem ebenfalls begrüßt haben, dass die Kreditrückstellungen im Finanzgeschäft um etwa zehn Prozent gesunken sind.

Alibaba flopp, Sea top?

Während die Aktie von Alibaba in der US-Vorbörse umgehend abverkauft wurde, griffen Anleger in den Papieren von Sea zu. Die Aktie kletterte schnell um über acht Prozent, gibt zur Stunde (Stand: 14:05 Uhr) aber einen Teil ihrer Gewinne ab und notiert noch 4,4 Prozent im Plus.

Damit schrumpfen die in den vergangenen 12 Monaten erlittenen Kursverluste auf etwa 20 Prozent. Sofern es nicht im regulären Handel noch zu einem Reversal kommt, dürfte Sea damit an die in den vergangenen Monaten sehr starken Kursgewinne anknüpfen: Seit dem Jahreswechsel hat sich die Aktie um über 60 Prozent verteuert.

Mit Blick auf die Bewertung ist allerdings etwas Vorsicht geboten. Gegenwärtig wird das Unternehmen zum 40-fachen seiner für dieses Jahr erwarteten Gewinne gehandelt. Profitable Quartale gelangen Sea in seiner seit 2019 andauernden Börsenhistorie erst drei.

Fazit: Die Kursreaktion ist nicht alles

Anleger von Alibaba dürften heute neidisch auf die Kursreaktion von Sea blicken, dessen Aktien nach einem starken Umsatzwachstum im vergangenen Quartal gefragt ist. Mit Blick auf das E-Commerce-Geschäft hat Alibaba aber bewiesen, das klar profitablere Unternehmen zu sein.

Da die Aktie von Alibaba aufgrund der deutlich niedrigeren Bewertung sowie der frisch eingeführten Dividende insgesamt das attraktivere Paket bietet, sollten Anleger lieber den Rücksetzer hier kaufen, als dem Kursanstieg von Sea hinterherzujagen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion