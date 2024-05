Die Experten von Kaiko warnen: "Wenn die Miner gezwungen wären, im kommenden Monat auch nur einen Bruchteil ihrer Bestände zu verkaufen, würde sich dies negativ auf die Märkte auswirken." Besonders kritisch sei die Situation im Sommer, wenn die Handelsaktivität typischerweise nachlässt und die Liquidität abnimmt.

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren! Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Das sind die Highlights dieses kostenlosen Spezialreports

Trotz der Verkaufsoffensive während der Krypto-Kernschmelze 2022 haben viele Miner in den vergangenen 2 Jahren mehr Bitcoin gehalten. Laut Kaiko besitzen Marathon und Riot aktuell 17.631 Bitcoin im Wert von über 1,1 Milliarden US-Dollar bzw. 8.872 Bitcoin im Wert von über 500 Millionen US-Dollar.

Am Dienstag gab der Bitcoin seine Gewinne vom Vortag wieder ab. Der Kurs liegt deutlich unter dem Allzeithoch von fast 74.000 US-Dollar im März. Die Aktien von Marathon verloren in den vergangenen 5 Tagen fast ein Fünftel an Wert. Riot-Aktien gaben im gleichen Zeitraum um etwa 10 Prozent – in den zurückliegenden 3 Monaten gar um 40 Prozent – nach.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Und: Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!