"In ihrem Kerngeschäft geht alles den Bach runter", sagte der Gründer von Moses Ventures gegenüber CNBC. "Er verweist alle auf Robotaxis und KI und Autonomie", fügte er hinzu und bezog sich dabei auf Tesla-CEO Elon Musk.

"Dieser Schritt, [die Aktie] wegen Robotaxis und KI zu besitzen, wird mit der Zeit verblassen. Also 150 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung bei 50 US-Dollar? Das scheint mir eine vernünftige Bewertung zu sein", sagte er.

Moses ist für seine Wette gegen den Immobilienmarkt bekannt, bevor dieser im Jahr 2008 implodierte. Der Investor hatte im November letzten Jahres ebenfalls einen 50-US-Dollar-Short auf Tesla. Er bezeichnete Tesla als seine Nummer eins unter den Short-Positionen.

"Es ist wirklich zu einer 'Show-me'-Geschichte geworden, was die Frage angeht, ob es sich um ein Autounternehmen handelt, und ich denke, die Leute werden mit der Zeit die Geduld verlieren", sagte er damals gegenüber CNBC.

Moses erwartet, dass sich Wayve, ein britisches KI-Unternehmen für autonomes Fahren, zu einem ernsthaften Konkurrenten von Tesla entwickeln wird. "Sie nutzen die Autonomie bereits jetzt für das Fahren in Städten", so Moses.

Wayve gab letzte Woche bekannt, dass es mehr als eine Milliarde US-Dollar für die Entwicklung von Produkten für das automatisierte Fahren aufgebracht hat. Zu den Hauptinvestoren gehören Nvidia, Microsoft und SoftBank. Auch Moses ist über einen Risikokapitalfonds an Wayve beteiligt. "Ich glaube, die Leute haben dem nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt", sagt der Investor.

Die frische Kapitalzufuhr wird es dem in London beheimateten Unternehmen erlauben, in den nächsten Jahren seine autonomen Systeme standardmäßig in Fahrzeugen zu implementieren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion