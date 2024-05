Inmitten der Coronapandemie profitierten viele Impfstoff - und Gesundheitsunternehmen von einer Sonderkonjunktur, die mittlerweile ausgelaufen ist. Die Ergebnisse der früheren Gewinner sind in der Folgezeit meist deutlich gesunken und mit ihnen die Kurse. Dies führt speziell im Pharma-, Biotech - und Gesundheitsbereich aktuell wieder zu günstigen Aktien-Bewertungen.

Ein Beispiel dafür ist die DiaSorin-Aktie.

Das italienische Diagnostik- und Healthcare-Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und ist auf die Bereiche Immunologie, Molekulardiagnostik und Life Sciences spezialisiert. DiaSorin bietet diagnostische Tests auf Basis von zwei der gängigsten Technologien (Immuno- und Molekulardiagnostik) in der In-vitro-Diagnostik an. Beide Verfahren basieren auf automatisierten technologischen Plattformen, die das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Partnern nach eigenen Spezifikationen entwickelt hat.

DiaSorin weist zudem gute Finanzkennzahlen auf. So sind Umsatz und Gewinn zwischen 2014 und 2023 von 444 auf 1.148 Millionen Euro beziehungsweise von 84 auf 160 Millionen Euro gestiegen. Daneben besitzt das Unternehmen eine durchschnittliche Gewinnmarge von 21,4 Prozent, eine Eigenkapitalquote von 47,9 Prozent und im Mittel eine Gesamtkapitalrendite von 13,1 Prozent.

In den vergangenen zwei Jahren (2023, 2022) ist der Gewinn gesunken, was zu einer deutlichen Bewertungs- und Aktienkurs-Korrektur geführt hat.

Eurofins Scientific

Ein zweiter Wachstumswert aus dem Gesundheitssegment, der aus ähnlichen Gründen korrigiert hat, ist Eurofins Scientific.

Das französische Unternehmen ist Weltmarktführer für bioanalytische Tests, die von einer Vielzahl von Branchen in Anspruch genommen werden. Dazu zählen beispielsweise Lebens- und Futtermittel-Produzenten, die pharmazeutische Industrie, Umweltanalytik-Unternehmen und Konsumgüter-Hersteller.

Mit einem Anteil von 32,72 Prozent ist Familie Martin, die zudem im Vorstand und Aufsichtsrat vertreten ist, größer Eurofins-Scientific-Aktionär. Somit besitzt der Konzern trotz einer Marktkapitalisierung von 11,23 Milliarden Euro (14.05.2024) immer noch den Charakter eines Familienunternehmens, was viele Vorteile mit sich bringt.

Ungeachtet der Ertragsrückgänge in den beiden vergangenen Jahren sind Umsatz und Gewinn zwischen 2014 und 2023 von 1.410 auf 6.515 Millionen Euro beziehungsweise von 79 auf 310 Millionen Euro gestiegen. Eurofins Scientific verfügt darüber hinaus über eine solide Eigenkapitalquote von 38,0 Prozent und über eine hohe durchschnittliche Kapitalrendite von 5,0 Prozent.

Fazit

DiaSorin und Eurofins Scientific sind beides gut positionierte Gesundheitsunternehmen, deren Bewertung sich deutlich verbessert hat. Aufgrund der hohen Bedeutung ihrer Dienstleistungen sind zukünftig wieder steigende Erträge und Kurse wahrscheinlich.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte

