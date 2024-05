Für das laufende Jahr bestätigte die Allianz ihren Ausblick auf ein operatives Ergebnis von 14,8 Milliarden Euro, wobei Abweichungen von bis zu 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sind. Im Vorjahr hatte das operative Ergebnis bei gut 14,7 Milliarden Euro gelegen.

Der Aktienkurs notierte am Mittwoch vorbörslich an der LS Exchange 0,5 Prozent höher. Im regulären Handel haben die Titel seit Jahresbeginn 8,4 Prozent gewonnen und innerhalb von 12 Monaten mehr als 26 Prozent.

Finanzielle Highlights

Finanzielle Highlights des ersten Quartals 2024 zeigen ein positives Bild für die Allianz. Das gesamte Geschäftsvolumen stieg um 5,3 Prozent auf 48,4 Milliarden Euro. Besonders der Geschäftsbereich Schaden- und Unfallversicherung sowie das Asset Management trugen zu diesem Wachstum bei. Das operative Ergebnis verzeichnete einen Anstieg um 6,8 Prozent auf 4,0 Milliarden Euro, angetrieben durch das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft sowie gute Ergebnisse in anderen Geschäftsbereichen. Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner stieg um 15,7 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro.

Die Solvency-II-Kapitalisierungsquote lag am Ende des ersten Quartals bei 203 Prozent, was trotz eines leichten Rückgangs im Vergleich zum vierten Quartal 2023 immer noch eine solide Kapitalausstattung darstellt. Die Allianz zeigte sich zuversichtlich angesichts der starken Ergebnisse und betonte die Qualität ihrer Fundamentaldaten sowie die Wirksamkeit ihrer Strategieumsetzung.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

