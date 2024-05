Trotz mehrerer Fehltritte der Netflix-Aktie in der jüngeren Vergangenheit sind sämtliche Trendverläufe seit Sommer 2022 weiterhin intakt, sodass dem Wertpapier die Chance auf einen Anstieg an die Rekordstände aus Ende 2021 bei 700,99 US-Dollar eingeräumt wird. Um dieses Ereignis wahr werden zu lassen, muss aber zwingend das aktuelle Jahreshoch bei 639,00 US-Dollar zwingend überwunden werden. Die Chancen hierauf nach aktueller Auswertung stehen vergleichsweise gut, obwohl unnötigerweise der Kurseinbruch vom April eine kleine Delle in den sonst so sauberen Chartverlauf geschlagen hatte. Verluste auf die einstige Triggermarke für ein mittelfristiges Kaufsignal von rund 500 US-Dollar dürften sich dagegen unterhalb von 542,00 US-Dollar einstellen. Hinweise hierauf liegen derzeit aber nicht vor.

Trading-Strategie: