Merck KGaA hat im ersten Quartal einen Umsatz von 5,12 Mrd. Euro erzielt, Analysten hatten mit 5,101 Mrd. gerechnet. Das bereinigte EBITDA stieg von erwarteten 1,356 Mrd. Euro auf 1,454 Mrd., die Marge verbesserte sich auf 28,4 % von erwarteten 26,6 %. Der Nettogewinn schnellte auf 699 Mio. Euro hoch. Insbesondere der zuversichtliche Ausblick verschaffte Merck heute einen wichtigen Vorteil im regulären Xetra-Handel, die Aktie konnte nämlich an die mittelfristige Hürde um 165,00 Euro zulegen und bekräftigt eine Trendwende nach der volatilen Schiebephase der letzten Monate. Jetzt müssen nur noch weitere Kapitalzuflüsse in das Unternehmen fließen, damit tatsächlich ein nachhaltiger Turnaround zustande kommt und dadurch positive Signale an die Märkte aussendet.

Technisch ist die Analyse der Merck-Aktie ziemlich eindeutig, gelingt es den Rounding-Bottom durch einen Wochenschlusskurs oberhalb von 165,00 Euro erfolgreich abzuschließen, könnte anschließend eine Kursrallye starten und das Papier zunächst in den Bereich von 179,55 Euro tragen, ein weiteres Ziel darüber befindet sich um 200,00 Euro. Nach einem zwischengeschalteten Pullback könnten im Anschluss sogar die Verlaufshochs aus 2022 bei 231,50 Euro in den Fokus der Händler rücken, dies müsste an gegebener Stelle allerdings noch einmal untersucht werden. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne bis 155,00 Euro wäre dagegen als neutral zu bewerten, erst unterhalb von 150,10 Euro würden sich die Anzeichen auf einen neuerlichen Test der Verlaufstiefs der jüngeren Vergangenheit bei 135,00 Euro verdichten. Ob dann noch ein nachhaltiger Trendwechsel zeitnah zustande kommt, bleibt fraglich.

Merck KGaA (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: