Der Mischfonds R-co Valor von Rothschild & Co Asset Management hat aktuell 4,7 Milliarden Euro unter Verwaltung. An der Spitze des Teams, das diesen Fonds, der sowohl in Aktien wie auch in Anleihen investieren darf, verwaltet, steht seit 2008 Yoann Ignatiew. Er ließ kürzlich in einem Interview mit der Neuen Züricher Zeitung durchblicken, dass der Fonds sehr stark im Gold- und Kupfersektor aktiv ist.

Mit einem Anteil von 3,3 Prozent am Fondsvermögen ist der Kupferproduzent Ivanhoe Mines die größte Aktienposition des Fonds. Die größte Einzelposition des Fonds ist sein hoher Cashbestand, denn dieser beträgt rund ein Drittel. Unter den zehn größten Aktienpositionen des Fonds sind mit Newmont und Agnico Eagle Mines noch zwei weitere Vertreter aus dem Bergbau zu finden. Sie fördern zwar auch ein wenig Kupfer sind allerdings primär dem Goldsektor zuzurechnen. Aktuell ist es eher ungewöhnlich, dass ausgerechnet ein Mischfonds bereits so stark auf Gold- und Bergbauaktien setzt, denn der Fonds darf anders als reine Aktienfonds auch in festverzinsliche Anleihen investieren.

Dass Yoann Ignatiew dennoch den Kauf von Goldaktien favorisiert, hängt mit der jüngsten Geschichte zusammen: Obwohl der Goldpreis bereits seit einigen Jahren steigt, können die Goldminen erst jetzt von seinem Anstieg profitieren. In den Vorjahren konnten sie dies nicht. Deshalb blieben die Kurse der Goldminen um etwa 35% hinter dem Goldpreis zurück.

Jetzt den ganzen Artikel lesen:

Erste Fonds rüsten sich für nächste Hausse im Gold- und Rohstoffsektor

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn!



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten könnten und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.