Alzchem ist sicherlich eines der spannendsten Spezialchemie-Unternehmen auf dem deutschen Kurszettel. Die Produkte von Alzchem basieren auf Kalk und Kohle, woraus das Unternehmen in Hochöfen unter gehörigem Energieaufwand Kalziumkarbid (Calciumcarbid) „kocht“. Dieser Rohstoff ist Grundlage für alle weiteren Produkte bei Alzchem. Seit Februar diese Jahres ging es mit der Aktie fulminant nach oben. Das dürfte vor allem an einem Produkt liegen, zudem gibt es Fördermittel von der EU in Millionenhöhe. Wie es mit der Aktie weitergeht. weiterlesen