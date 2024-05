Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

MDAX Top- und Flopwerte

SDAX Top- und Flopwerte

TecDAX Top- und Flopwerte

Dow Jones Top- und Flopwerte

S&P 500 Top- und Flopwerte

Alle genannten Indizes haben heute positive Entwicklungen gezeigt. Der TecDAX hat mit einem Plus von 0,99% die stärkste Performance gezeigt, gefolgt vom S&P 500 mit einem Plus von 0,84%. Der MDAX hat ein Plus von 0,68% verzeichnet, während der Dow Jones um 0,61% gestiegen ist. Der DAX hat ein Plus von 0,53% und der SDAX ein Plus von 0,32% gezeigt. Obwohl alle Indizes im Plus sind, gibt es Unterschiede in der Performance. Der TecDAX und der S&P 500 haben sich besser entwickelt als die anderen Indizes. Der SDAX hat die geringste positive Entwicklung gezeigt. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Zahlen nur Momentaufnahmen sind und sich im Laufe des Handelstages noch ändern können. Es ist auch wichtig, andere Faktoren wie Wirtschaftsnachrichten, Unternehmensberichte und globale Ereignisse zu berücksichtigen, die die Aktienmärkte beeinflussen können.Die Topwerte im DAX waren Siemens Energy mit einem Anstieg von 6.46%, gefolgt von Vonovia mit 5.95% und Commerzbank mit 5.17%.Auf der anderen Seite verzeichneten BMW einen Rückgang von -1.16%, gefolgt von Daimler Truck Holding mit -1.47% und Porsche AG mit -1.72%.Im MDAX konnten LEG Immobilien mit einem Anstieg von 5.32%, AIXTRON mit 4.91% und Bilfinger mit 4.73% die Toppositionen einnehmen. Die Flopwerte waren SMA Solar Technology mit -3.39%, K+S mit -5.05% und HelloFresh mit -5.16%.SFC Energy führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 9.33%, gefolgt von INDUS Holding mit 5.63% und Grand City Properties mit 4.92%. Die Flopwerte waren AUTO1 Group mit -4.63%, thyssenkrupp nucera mit -10.01% und SCHOTT Pharma mit -15.01%.AIXTRON konnte sich auch im TecDAX als Topwert behaupten mit einem Anstieg von 4.91%, gefolgt von Nemetschek mit 3.12% und Eckert & Ziegler mit 2.98%. Die Flopwerte waren freenet mit -0.33%, Nagarro mit -0.39% und SMA Solar Technology mit -3.39%.Im Dow Jones konnten Salesforce mit einem Anstieg von 1.95%, The Home Depot mit 1.65% und Merck & Co mit 1.22% die Toppositionen einnehmen. Die Flopwerte waren Amazon mit -1.61%, Boeing mit -1.77% und Walt Disney mit -2.72%.Die Topwerte im S&P 500 waren Vistra mit einem Anstieg von 5.46%, Super Micro Computer mit 5.03% und AES mit 4.38%. Die Flopwerte waren Walt Disney mit -2.72%, Synchrony Financial mit -2.83% und FMC mit -2.84%.