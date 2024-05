Sollte nämlich ein nachhaltiger Ausbruch über 2.378 US-Dollar ausbleiben, könnte sich noch einmal der Abwärtstrend bemerkbar machen und unterhalb von 2.332 US-Dollar für Abschläge auf 2.308 und darunter 2.291 US-Dollar sorgen. Ein erfolgreicher Ausbruch würde dagegen mit einem potenziellen Anstieg an die Rekordstände von 2.431 US-Dollar einhergehen.

Fazit

Per se wird derzeit noch an einer Long-Variante festgehalten, diese dürfte aber erst bei einem Tagesschlusskurs deutlich über 2.378 US-Dollar greifen und würde infolgedessen Aufwärtspotenzial an 2.392 und darüber 2.431 US-Dollar entfalten können. Um hiervon möglichst überproportional zu profitieren, könnte beispielshalber das mit einem Hebel von 26,2ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VD5KVA zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf 50 Prozent. Ziele im Schein wurden bei 9,01 und 12,69 Euro rechnerisch ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte hierbei den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 2.342 US-Dollar aber nicht überschreiten, im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 4,51 Euro ergeben. Entscheidend wird allerdings die Kursentwicklung in den nächsten Stunden werden.