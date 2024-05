Die Deutsche Telekom hat im ersten Quartal die Analystenerwartungen deutlich übertroffen und zeigt besonders in ihrem Heimatmarkt Deutschland sowie in Europa beeindruckende Wachstumszahlen. Der Gesamtumsatz des Konzerns wuchs organisch um 1,6 Prozent auf 27,942 Milliarden Euro, und das bereinigte EBITDA AL erreichte mit 10,473 Milliarden Euro ein Plus von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, womit es die Konsensprognose von 10,249 Milliarden Euro übertraf.

In Deutschland stieg der Gesamtumsatz um 2,6 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro, getrieben von Zuwächsen im Bereich der mobilen Vertragskunden und dem Ausbau des MagentaTV-Dienstes. Das bereinigte EBITDA AL legte in diesem Segment um 3,5 Prozent zu und erreichte knapp 2,6 Milliarden Euro. Diese positiven Ergebnisse spiegeln die starke Position der Telekom in ihrem Hauptmarkt wider, wo sie kontinuierlich investiert und expandiert.